Помоч?каждый год выпускники школы сажают по 3 берёзы и по 2 ели. Сколько деревьев посажено выпускниками если первый выпуск в школе состоялся 14 лет назад?
Математика
Помоч?каждый год выпускники школы сажают по 3 берёзы и по 2 ели. Сколько деревьев посажено выпускниками если первый выпуск в школе состоялся 14 лет назад?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3+2 = 5 деревьев каждый год высаживают 2) 5 * 14 = 70 деревьев за 14 лет
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