Помоч?каждый год выпускники школы сажают по 3 берёзы и по 2 ели. Сколько деревьев посажено выпускниками если первый выпуск в школе состоялся 14 лет назад?

Математика

Помоч?каждый год выпускники школы сажают по 3 берёзы и по 2 ели. Сколько деревьев посажено выпускниками если первый выпуск в школе состоялся 14 лет назад?

Автор: Гость