Перьями-перья это однородные или однокореные
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Перьями-перья это однородные или однокореные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перьями - перья не являются ни однородными, ни однокоренными. Это формы одного и того же слова (перья - именительный падеж, перьями - творительный падеж)
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