Вспомните рассказы Виктора Драгунского,которые вы читали.в каких рассказах соединяется серьёзное и смешное?Как вы думаете,почему таких рассказов у Виктора Драгунского большинство?

Литература
Вспомните рассказы Виктора Драгунского,которые вы читали.в каких рассказах соединяется серьёзное и смешное?Как вы думаете,почему таких рассказов у Виктора Драгунского большинство?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну в рассказе "Волшебная Буква" соединяется серьёзное и смешное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какой город имеет географические координаты 48 с.ш 107 в.д
Ответить
Английский язык
Изменить предложения из пассивного в активный залог. 1. When will the telegram be sent? 2. Letters are being read now 3. Were you given a t...
Ответить
Русский язык
Помогите в низу в низу написано номер 154
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (5x+7)(x-2)< 21x^2-11x-13
Ответить
Математика
К бабушке приехали внуки и она захотела порадовать их подаркоми внучка маша хотела чтобы ей подарили куклу а мише понравился вертолёт все необхадим...
Ответить