Вспомните рассказы Виктора Драгунского,которые вы читали.в каких рассказах соединяется серьёзное и смешное?Как вы думаете,почему таких рассказов у Виктора Драгунского большинство?

Литература

Вспомните рассказы Виктора Драгунского,которые вы читали.в каких рассказах соединяется серьёзное и смешное?Как вы думаете,почему таких рассказов у Виктора Драгунского большинство?

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