Описать на анлийском белоснежку и ведьму

Английский язык
Описать на анлийском белоснежку и ведьму
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Гость:
Кмптлллоооооттоооллоллоооольллллллл
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