Фирма состоит из трех филиалов В январе первый филиал дал прибыль величиной 12 600 р??блей второй филиал - убыток величеной 16 500 рублей ф третий филиал прибыль величиной 5 800 рублей В феврале прибыль первого филиала уменьшил...

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Фирма состоит из трех филиалов В январе первый филиал дал прибыль величиной 12 600 р??блей второй филиал - убыток величеной 16 500 рублей ф третий филиал прибыль величиной 5 800 рублей В феврале прибыль первого филиала уменьшилась в 1.2 раза убыток второго филиала составил 2.3 от январского убытка а прибыль или убыток получила фирма в феврале и опредилите величину этой прибыли или убытка

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