Помогите ! над словами с почёркнутыми окончаниями укажи подеж и склонение
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Помогите ! над словами с почёркнутыми окончаниями укажи подеж и склонение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(по) тропинке - 1 склонение, дательный падеж (на) мостике - 2 склонение, предложный падеж (с) братом - 2 склонение, творительный падеж
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