Образ-символи у творі Богдана Лепки ,,Цвіт Щастя'' та ,,Мишка''
Українська література
Образ-символи у творі Богдана Лепки ,,Цвіт Щастя'' та ,,Мишка''
Ответ(ы):
Гость:
У меня есть только то, типо, что хотел передать нам автор и чему учит нас произведение Мышка. Написать?
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