Отгадайте пожалуйста загадку: Над рекой сидел рыбак, Потерял один башмак. Видн??, солнце и река Усыпить рыбака.

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Отгадайте пожалуйста загадку: Над рекой сидел рыбак, Потерял один башмак. Видн??, солнце и река Усыпить рыбака.

Автор: Гость