Велосипедист,двигаясь с постоянной скоростью,проехал 49км за 4ч. С какой скоростью он ехал?
Математика
Велосипедист,двигаясь с постоянной скоростью,проехал 49км за 4ч. С какой скоростью он ехал?
Ответ(ы):
Гость:
Вроде,бы вот так: 49:4=12.25
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