Велосипедист,двигаясь с постоянной скоростью,проехал 49км за 4ч. С какой скоростью он ехал?

Математика

Велосипедист,двигаясь с постоянной скоростью,проехал 49км за 4ч. С какой скоростью он ехал?

Автор: Гость