Помогите очень срочно нужно Человек ростом 1,7 метра стоит на растояние 9 метров о?? столба на котором висит фонарь человек отбрасывает тень 3 метра. найдите высоту столба.

Геометрия
Помогите очень срочно нужно Человек ростом 1,7 метра стоит на растояние 9 метров о?? столба на котором висит фонарь человек отбрасывает тень 3 метра. найдите высоту столба.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У/9+3=х/3 у=12х/3=12*1,7/3=6.8 метров х - рост человека у-высота столба
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