Помогите очень срочно нужно Человек ростом 1,7 метра стоит на растояние 9 метров о?? столба на котором висит фонарь человек отбрасывает тень 3 метра. найдите высоту столба.

Геометрия

Помогите очень срочно нужно Человек ростом 1,7 метра стоит на растояние 9 метров о?? столба на котором висит фонарь человек отбрасывает тень 3 метра. найдите высоту столба.

Автор: Гость