Образовать с корнями езд имена существительные при помощи приставок

Русский язык
Образовать с корнями езд имена существительные при помощи приставок
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заезд , приезд , поездка Ещё написать,или достаточно?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите продолжить задачу для 4 класа будет на контрольной работе№12 вродебы.Вот начало З однiєй ділянки зібрали 8,а з другой 12.....
Ответить
Русский язык
Изложение. Озаглавьте его, придумайте план! Бродил и бродил я по приморскому парку, глазел, дивился и вдруг увидел среди заморских кущ три берёзк...
Ответить
Английский язык
They came to Mrs Lion 's shop."Good morning, Mrs Lion, "said Father Elephant. "Good morning, Mr Elephant!"said Mrs Lion. "Can I help you? "выпис??т...
Ответить
Математика
Решите уравнение 925.317-x×306=72801
Ответить
Физика
Задача Дано: а=3м b=1м c=0,5м Pгр.=15000кг/м^3 Pв.=1000кг/м^3 Найти: F=? Напишите решение срочно!!
Ответить