Помогите продолжить задачу для 4 класа будет на контрольной работе№12 вродебы.Вот начало З однiєй ділянки зібрали 8,а з другой 12.....

Математика

Помогите продолжить задачу для 4 класа будет на контрольной работе№12 вродебы.Вот начало З однiєй ділянки зібрали 8,а з другой 12.....

Автор: Гость