Помогите продолжить задачу для 4 класа будет на контрольной работе№12 вродебы.Вот начало З однiєй ділянки зібрали 8,а з другой 12.....
Математика
Помогите продолжить задачу для 4 класа будет на контрольной работе№12 вродебы.Вот начало З однiєй ділянки зібрали 8,а з другой 12.....
Ответ(ы) на вопрос:
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