They came to Mrs Lion 's shop."Good morning, Mrs Lion, "said Father Elephant. "Good morning, Mr Elephant!"said Mrs Lion. "Can I help you? "выпис??ть глаголы из этого текста

Английский язык
They came to Mrs Lion 's shop."Good morning, Mrs Lion, "said Father Elephant. "Good morning, Mr Elephant!"said Mrs Lion. "Can I help you? "выпис??ть глаголы из этого текста
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Английский язык
They came to Mrs Lion 's shop."Good morning, Mrs Lion, "said Father Elephant. "Good morning, Mr Elephant!"said Mrs Lion. "Can I help you? "выпис??т...
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