Образуй имена существительные . Выдели орфограммы: жалкий, чёрный, мудрый, нежный, солнечный, карандашный, меткий, белый, лазерный, лихой, разный , ночной
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Образуй имена существительные . Выдели орфограммы: жалкий, чёрный, мудрый, нежный, солнечный, карандашный, меткий, белый, лазерный, лихой, разный , ночной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жалкий-жалость чёрный-чернота(чернь) мудрый-мудрость нежный-нежность солнечный-солнце карандашный-карандаш меткий-меткость белый-белизна лазерный-лазер лихой-лихач разный-разность ночной-ночь
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