Образуй имена существительные . Выдели орфограммы: жалкий, чёрный, мудрый, нежный, солнечный, карандашный, меткий, белый, лазерный, лихой, разный , ночной

Русский язык
Образуй имена существительные . Выдели орфограммы: жалкий, чёрный, мудрый, нежный, солнечный, карандашный, меткий, белый, лазерный, лихой, разный , ночной
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жалкий-жалость чёрный-чернота(чернь) мудрый-мудрость нежный-нежность солнечный-солнце карандашный-карандаш меткий-меткость белый-белизна лазерный-лазер лихой-лихач разный-разность ночной-ночь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста!!
Ответить
Математика
Как решить ? !...................
Ответить
Русский язык
Составить предложение со словом : КОМАНДИР
Ответить
Литература
ДАМ 99 БАЛЛОВ, ОТМЕЧУ ВАШ ОТВЕТ КАК ЛУЧШИЙ, ПОСТАВЛЮ НА НЕГО 5 ЗВЁЗД, ПОСТАВЛЬ "ПОНРА??ИЛОСЬ" ИЛИ КАК ТАМ. ЕСЛИ ПОМОЖЕТЕ, ТО ПОЛУЧИТЕ ЭТО ( И ЕСЛИ ...
Ответить
Русский язык
Сочиненик та тему описание действий
Ответить