Образуй слова с помощью суффиксов ан ян анин янин если ты живешь в россии то ты росиянин а мы россияне . а если в париже то ты ........... а мы............. если на волге то ты ........... а мы................если в селе то ты ...

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Образуй слова с помощью суффиксов ан ян анин янин если ты живешь в россии то ты росиянин а мы россияне . а если в париже то ты ........... а мы............. если на волге то ты ........... а мы................если в селе то ты ............. а мы....................если на земле то ты ............ а мы..............если на марсе то ты ............... а мы................где живут южане северяне горожане

Автор: Гость