Образуйте от данных глаголов действительные и страдательные причастия настоящего времени.Выделите формообразующие суффиксы причастий:Шептать,видеть,организовать,хвалить,слышать,ненавидеть,собирать,развиваться,открывать,поддержи...

Русский язык
Образуйте от данных глаголов действительные и страдательные причастия настоящего времени.Выделите формообразующие суффиксы причастий:Шептать,видеть,организовать,хвалить,слышать,ненавидеть,собирать,развиваться,открывать,поддерживать,выталкивать,озарять,повторять,изучать.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шепчущиеся , видящие ,хвалящие , слышащие , ненавидящие , собирающие , развивающиеся,открывающейся , поддерживающий , выталкивающие , повторяющий - Действительные Страдательные - организованный , озаренный , повторенный , изученный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Одна из известных картин Ван Гога звездная ночь вероятно появилось благодаря дру??ому рисунку впервые запечатлевшиму звездную галактику водоворот э...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста 6 7 8 9 10 вариант
Ответить
Литература
Как назвать день посвящённый русским былинам?
Ответить
Математика
(y+5):14=4 помогите пожалуйста
Ответить
Английский язык
Здравствуйте,помогите пожалуйста перевести на английский. 1.Переходи улицу по пешеходному переходу. 2.Не перебегай улицу перед движущейся машин...
Ответить