Образуйте от данных глаголов действительные и страдательные причастия настоящего времени.Выделите формообразующие суффиксы причастий:Шептать,видеть,организовать,хвалить,слышать,ненавидеть,собирать,развиваться,открывать,поддержи...
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Образуйте от данных глаголов действительные и страдательные причастия настоящего времени.Выделите формообразующие суффиксы причастий:Шептать,видеть,организовать,хвалить,слышать,ненавидеть,собирать,развиваться,открывать,поддерживать,выталкивать,озарять,повторять,изучать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шепчущиеся , видящие ,хвалящие , слышащие , ненавидящие , собирающие , развивающиеся,открывающейся , поддерживающий , выталкивающие , повторяющий - Действительные Страдательные - организованный , озаренный , повторенный , изученный.
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