Одна из известных картин Ван Гога звездная ночь вероятно появилось благодаря дру??ому рисунку впервые запечатлевшиму звездную галактику водоворот этот рисунок был воспроизведен в книге популярная астрономия выпущенные в 1879 го...

Биология
Одна из известных картин Ван Гога звездная ночь вероятно появилось благодаря дру??ому рисунку впервые запечатлевшиму звездную галактику водоворот этот рисунок был воспроизведен в книге популярная астрономия выпущенные в 1879 году ставший чрезвычайно популярной во Франции и в Англии А кто автор этого вдохновляющего рисунка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сам Ван Гог и написал её
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