Образуйте от данных глаголов существительные и запишите слова парами.(Предлагать,предполагать,слагать,прилагать,располагать,касаться,прикоснуться)

Русский язык
Образуйте от данных глаголов существительные и запишите слова парами.(Предлагать,предполагать,слагать,прилагать,располагать,касаться,прикоснуться)
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Гость:
Предложение, предположение, сложение, приложение , расположение, касание, прикосновение 
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