Образуйте от данных глаголов существительные и запишите слова парами.(Предлагать,предполагать,слагать,прилагать,располагать,касаться,прикоснуться)
Русский язык
Образуйте от данных глаголов существительные и запишите слова парами.(Предлагать,предполагать,слагать,прилагать,располагать,касаться,прикоснуться)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение, предположение, сложение, приложение , расположение, касание, прикосновение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Информатика
С клавиатуры задается число N не превышающее 20, определяющее количество элементов одномерного целочисленного массива. Затем вручную заполняется са...
Химия
Какой объем газа выделится (0°С, 101,3 кПа), если в реакцию вступят 48 г карбоната бария и 48 г уксусной кислоты? Желательно со всеми уравнениями
Английский язык