Образуйте от глаголов исключения 2 спряженя в форме 1-го и 2-го лица множественного числа определите вид
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Образуйте от глаголов исключения 2 спряженя в форме 1-го и 2-го лица множественного числа определите вид
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Мы ненавидим Я Ты ненавидишь Я гоню Вы гоните Я дышу Вы дышите
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