Образуйте от глаголов исключения 2 спряженя в форме 1-го и 2-го лица множественного числа определите вид

Русский язык
Образуйте от глаголов исключения 2 спряженя в форме 1-го и 2-го лица множественного числа определите вид
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Гость:
Мы ненавидим   Я  Ты  ненавидишь Я  гоню Вы  гоните   Я  дышу   Вы  дышите
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