Образуйте прилагательные при помощи суфиксоф -ск-, -н-, -ист-. Запишите прилагательные вместе с сущиствительными, данным в скобках Искра - искристый снег, сосед (дом), сахар (сироп),
Русский язык
Образуйте прилагательные при помощи суфиксоф -ск-, -н-, -ист-. Запишите прилагательные вместе с сущиствительными, данным в скобках Искра - искристый снег, сосед (дом), сахар (сироп),
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соседский дом, сахарный сироп)))
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