Образуют глаголы настоящего и будущего времени, изменяя по числам и лицам. Спать- Беречь-
Русский язык
Образуют глаголы настоящего и будущего времени, изменяя по числам и лицам. Спать- Беречь-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спит,будет спать берегу,буду беречь
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