Общая длина двух дорог 9846 км.Первая дорога на 1594 км.длинее чем вторая.Кокова длина каждой из дорог?

Математика
Общая длина двух дорог 9846 км.Первая дорога на 1594 км.длинее чем вторая.Кокова длина каждой из дорог?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(9846-1594):2=4126 (км) - длина второй дороги 4126+1594=5720 (км) - длина первой дороги Надеюсь помогла :))))) Удачи!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
#891, помогите пожалуйста!! Буду благодарен ооочень сильно
Ответить
Русский язык
Соснову шишку разобрать по составу (под цифрой 3)
Ответить
Геометрия
Докажите равенство отрезков, соединяющих середину основания равнобедренного треугольника с серединами боковых сторон.
Ответить
Английский язык
Составьте предложение с фразовым глаголом LOOK INTO
Ответить
Окружающий мир
В каких частях света расположены цивилизации эпохи Средних веков
Ответить