Общая длина двух дорог 9846 км.Первая дорога на 1594 км.длинее чем вторая.Кокова длина каждой из дорог?

Математика

Общая длина двух дорог 9846 км.Первая дорога на 1594 км.длинее чем вторая.Кокова длина каждой из дорог?

Автор: Гость