Общие собрания у викингов назывались
История
Общие собрания у викингов назывались
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собрание всех свободных мужчин -тинг (наподобие нашего вече)
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