Но отправиться купаться не хочется, да и незачем. 1. Почему поставлена запятая? 2. Почему "незачем" пишется слитно?
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Но отправиться купаться не хочется, да и незачем. 1. Почему поставлена запятая? 2. Почему "незачем" пишется слитно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ) Перед союзом " да " в значении И ставится всегда запятая . Да - является присоединительным союзом и добавляет к предложению дополнительную часть . 2 ) Незачем - наречие по-другому оно и не может писаться тут , даже не звучит .
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