Очень нужно пожалуйста

Биология
Очень нужно пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Отношение к свету лиственницы - теневыносливое растение, яркое солнце не любит. 2.Почвы характерные для северных, умеренных и  южных широт, растет на территории всей России.  3. Хвоя. Хвойное, но не вечнозеленое дерево. Осенью сбрасывает листья-хвоинки. 4. Срок жизни. до 50 лет. 5. Высота до 2-2,5 м. 6. Значение: корни лиственницы  укрепляют почвы от размывания; обогащает воздух кислородом и фитонцидами. Служит питанием для некоторых видов животных и птиц.
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