Очень нужно верное решение задачи на фото.

Геометрия
Очень нужно верное решение задачи на фото.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя линия трапеции равна половине суммы ее оснований, т.е. (BC+AD)/2, пусть ВС = х см, тогда AD будет 4х ⇒(x+4x)/2=20 ⇒ 5x=40 ⇒x=8 Это ВС, тогда AD = 8*4 = 32
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