Очень срочно !даю 25 баллов!!!!

Литература
Очень срочно !даю 25 баллов!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужны слова которые успокоят совершенно всех. Ребята прошу вас успокойтесь,нам нужно попросить прощения у нашего учителя,а не валить всё на одного человека,все мы должны были думать головой когда собрались в кино.Так что теперь давайте попросим прощения у учителя и заодно у тех на кого свалили всю вину
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