Очень срочно !даю 25 баллов!!!!

Гость: Гость:

Нужны слова которые успокоят совершенно всех. Ребята прошу вас успокойтесь,нам нужно попросить прощения у нашего учителя,а не валить всё на одного человека,все мы должны были думать головой когда собрались в кино.Так что теперь давайте попросим прощения у учителя и заодно у тех на кого свалили всю вину