Очень срочно!!! Каких родственников Бальдеру и его сыну богов из мифологии други?? народов вы знаете? Перечислите их .

История
Очень срочно!!! Каких родственников Бальдеру и его сыну богов из мифологии други?? народов вы знаете? Перечислите их .
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Гость:
Бор, Брестла, Бури, только трех знаю
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