ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО РЕШИТЬ ЗАДАЧИ ПО ГЕОМЕТРИИ С ОБЪЯСНЕНИЕМ ОЧЕНЬ СРОЧНО НА ЗАВТРА

Геометрия
ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО РЕШИТЬ ЗАДАЧИ ПО ГЕОМЕТРИИ С ОБЪЯСНЕНИЕМ ОЧЕНЬ СРОЧНО НА ЗАВТРА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№5 Треугольник МСД равнобедренный, т.к. углы МДС и СМД равны ⇒ МС=СД=5, тогда ВС=11 Р= 2*(5+11)=32 Ответ: 32 №6 Это точка Д
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