Як ви вважаєте, наскільки сумісні тоталітарні режими і ринкова економіка(на прикладі сучасного Китаю)?Як довго може продовжуватися такн сполучення? вопрос по истории 50 баллов
История
Як ви вважаєте, наскільки сумісні тоталітарні режими і ринкова економіка(на прикладі сучасного Китаю)?Як довго може продовжуватися такн сполучення? вопрос по истории 50 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Китай не є країною з тоталітарним режимом правління. За формою правління Китай- однопартійна парламентська республіка. На даний момент, в Китаї спостерігається найвищий рівень економічного подъема- більше 7%% в рік. Економіка Китаю є деяким гібридом планово-ринкового ладу.
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