ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!СРОЧНО НАДО!!!! Морские сражения: Дата События Итог

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Ютландское сражение оно также известное как Битва при Скагерраке — крупнейшее морское сражение Первой мировой войны, произошедшее 31 мая—1 июня 1916 года между Флотом открытого моря Императорских военно-морских сил Германии и Гранд-Флитом Королевских ВМС в Скагерракском проливе Северного моря близ датского полуострова Ютландия. Это сражение стало единственным полномасштабным столкновением линейных кораблей в войне, которое привело к пересмотру военно-морской доктрины, стратегии и технологий и началу неограниченной подводной войны. Обе стороны заявили о своей победе, однако дебаты об этом продолжаются по сей день.