ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!СРОЧНО НАДО!!!! Морские сражения: Дата События Итог

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!СРОЧНО НАДО!!!! Морские сражения: Дата События Итог
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ютландское сражение оно также известное как  Битва при Скагерраке — крупнейшее морское сражение  Первой мировой войны, произошедшее 31 мая—1 июня 1916 года между  Флотом открытого моря  Императорских военно-морских сил Германии и Гранд-Флитом   Королевских ВМС в Скагерракском проливе Северного моря близ датского полуострова Ютландия. Это сражение стало единственным полномасштабным столкновением  линейных кораблей в войне, которое привело к пересмотру военно-морской доктрины, стратегии и технологий и началу  неограниченной подводной войны. Обе стороны заявили о своей победе, однако дебаты об этом продолжаются по сей день.
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