Помогите пожалуйста,морфемный разбор слова Третий
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Помогите пожалуйста,морфемный разбор слова Третий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тр— корень ет— суффикс ий— окончание трет— основа слова
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