Срочно объясните как сделать !?!?!
Геометрия
Срочно объясните как сделать !?!?!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кароче берёшь и делаешь как человек
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