Очень срочно..! О чём мечтала коробочка в поэме "мёртвые души" ????

Гость: Гость:

И по фамилии, и по характеру эта помещица — сама бережливость: "одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам комодов". Коробочка очень хозяйственна, она крепкая помещица. Крестьяне ее не бедствуют, да и знает их Коробочка по именам. Прекрасно понимая власть денег, Коробочка торгует всем, что только может дать ей деревенька: медом, пенькой, салом, птичьими перьями. Подторговывает она и самими крестьянами. Непонятна и страшна страсть Коробочки к накопительству, ведь сама она эти деньги не использует, а детей у нее нет. Ради денег эта рачительная хозяйка согласна торговать и таким необычным товаром, как "мертвые души". Не поняв сначала, о чем речь, она готова даже раскапывать их из земли. Единственное, чего боится Коробочка, — продешевить, ведь ее интересы и беспокойство сосредоточены не на людях, живых или мертвых, а на деньгах: "Право, я боюсь на первых-то порах, чтобы как-нибудь не понести убытки. Может быть, ты, отец мой, меня обманешь, а они того. , они больше как-нибудь стоят". Мелочное скопидомство, дубинноголовость, упрямство Коробочки способно вывести из себя даже такого знатока человеческих душ, как Чичиков. Понимая торгашескую натуру помещицы, он и беседу с ней ведет "с большею свободой, нежели с Маниловым", позволяет себе сердиться, кричать, возмущаться. Ее нудная медлительность и осторожность в разговоре вызваны боязнью упустить свое, продешевить: "...лучше ж я маненько повременю, авось понаедут купцы, да применюсь к ценам". Она высказывает даже самые нелепые предложения: "А может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся... " В композиционном построении поэмы этот эпизод ("Чичиков у Коробочки") имеет большое значение. И у Чичикова, и у Коробочки жажда наживы, составление капитала любыми средствами вытравляют человеческую теплоту из их сердец, и они постепенно превращаются в самые настоящие "мертвые души".