Очень срочно!!! решите 2 уравнения пожалуйста!!! 1) 16x^4-83x^2+15=0 2) (5x^2-7x)^2+7(5x^2-7x)+10=0
Алгебра
Очень срочно!!! решите 2 уравнения пожалуйста!!! 1) 16x^4-83x^2+15=0 2) (5x^2-7x)^2+7(5x^2-7x)+10=0
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