Помогите с математикой плиз прашу задание номер 5

Математика
Помогите с математикой плиз прашу задание номер 5
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Гость:
Жди  я щас напишу ок?
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