Помогите пожалуйста, от этого зависит моя итоговая оценка по физике* 1.Приведите ??римеры практического использования силы трения покоя? 2.Что общего между гвоздем,вбитым в доску, и завязанными шнурками?

Физика
Помогите пожалуйста, от этого зависит моя итоговая оценка по физике* 1.Приведите ??римеры практического использования силы трения покоя? 2.Что общего между гвоздем,вбитым в доску, и завязанными шнурками?
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