Помогите пожалуйста, от этого зависит моя итоговая оценка по физике* 1.Приведите ??римеры практического использования силы трения покоя? 2.Что общего между гвоздем,вбитым в доску, и завязанными шнурками?

Физика

Помогите пожалуйста, от этого зависит моя итоговая оценка по физике* 1.Приведите ??римеры практического использования силы трения покоя? 2.Что общего между гвоздем,вбитым в доску, и завязанными шнурками?

Автор: Гость