Один день из жизни земледельца описать дом одежду обед и работу на поле

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Один день из жизни земледельца описать дом одежду обед и работу на поле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дом- скромное жилище из дерева, камня или кирпича. Одежда- считая из овечьей шкуры либо из войлока, льна,хлопка, и т.д. Обед- во время феодального строя это был кусок хлеба на 1 человека в семье. Работа- тяжелый труд оплачиваемый грошами. Одну десятую часть от урожая земледельцу можно было забрать себе и прокормить семью.
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