Один день из жизни земледельца описать дом одежду обед и работу на поле

Гость: Гость:

Дом- скромное жилище из дерева, камня или кирпича. Одежда- считая из овечьей шкуры либо из войлока, льна,хлопка, и т.д. Обед- во время феодального строя это был кусок хлеба на 1 человека в семье. Работа- тяжелый труд оплачиваемый грошами. Одну десятую часть от урожая земледельцу можно было забрать себе и прокормить семью.