Собака,эхо,белка ,подсолнух,мел,человек укажи род и склонение

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Собака,эхо,белка ,подсолнух,мел,человек укажи род и склонение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собака женский род 3 эхо средний род 2скл белка жен 3 скл подмолнух мурской род 2скл мел мурской род 2скл человек мужской род 2скл
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