2 доярки надоили 12081 л молока ,1 доярка надоила в 2 раза меньше второй и в 3 раза меньше третьей.Сколько литров надоила каждая доярка

Математика

2 доярки надоили 12081 л молока ,1 доярка надоила в 2 раза меньше второй и в 3 раза меньше третьей.Сколько литров надоила каждая доярка

Автор: Гость