2 доярки надоили 12081 л молока ,1 доярка надоила в 2 раза меньше второй и в 3 раза меньше третьей.Сколько литров надоила каждая доярка

Математика
2 доярки надоили 12081 л молока ,1 доярка надоила в 2 раза меньше второй и в 3 раза меньше третьей.Сколько литров надоила каждая доярка
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Гость:
А откуда третья? ............,,,
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