Сколько секунд содержится в 1 часе 160 минутах и 2 секундах

Математика
Сколько секунд содержится в 1 часе 160 минутах и 2 секундах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ЭТО: 60*60+60*160+2=3600+9600+2=13202сек
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