Решите пожалуйста ! За ранее спасибо большое , буду очень благодарна) , 1,4

Математика
Решите пожалуйста ! За ранее спасибо большое , буду очень благодарна) , 1,4
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