Срочно!! Сочинение. Напишите сочинение на тему "Дом, который украшает (не украшает) нашу улицу (село, посёлок, город)". Может быть, вы опишите дом, в котором вы живёте? Как он выглядит в разное время года и суток? (8 класс упр...

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Летний период - пора новых незабываемых впечатлений и приятных эмоций. Чтобы получить от жизни все, нужно брать от нее по максимуму. Отдохнуть от обыденной обстановки и набраться сил перед рабочими буднями - об этом позаботится путешествие. Накануне Нового года мы дружной семьей отправились в турне по Европе. Европу от Азии отделяет всего лишь граница. Но, проникнувшись иной атмосферой, видишь перед собой новую цивилизацию. По праву ее можно считать девятым чудом света после России. На время отпуска мы проживали в "радужном доме". Стены дома были разрисованы во все цвета радуги. Наш дом был не единственный, что с порога превозносил красоту и комфорт. Стоял он наравне с соседними домами как будто не выходя за линию. Современные постройки находятся на главных улицах. Однако простенькие "радужные дома" вызывают не меньший восторг у иностранцев. Летом дома напоминают цветочный сад. Их жители выставляют на свою террасу горшки с цветами. В это время года улица расцветает и благоухает. Зимой, когда все в преддверии Рождества, праздничное настроение переполняет жителей. Рядом с домом ставится ель, украшенная лампочками, бантами и шарами; а на дверь крепится рождественский венок. В позднее время суток хозяева дома зажигают уличные фонари, которые придают домашнее тепло и уют. Этот "радужно-цветочный дом" - одно из тех мест, о котором я поведаю своим близким.