Помогите решить запишите каждое предложение в виде выражение и найдите значение ??того выражение.a)от суммы чисел 4675и3746 вычесть6798.b)на разность чисел3253и2349брибавьте452

Математика
Помогите решить запишите каждое предложение в виде выражение и найдите значение ??того выражение.a)от суммы чисел 4675и3746 вычесть6798.b)на разность чисел3253и2349брибавьте452
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (4675+3746)-6798=1623 б) (3253-2394)+452=1311
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите пожалуйста ! За ранее спасибо большое , буду очень благодарна) , 1,4
Ответить
Русский язык
Срочно!! Сочинение. Напишите сочинение на тему "Дом, который украшает (не украшает) нашу улицу (село, посёлок, город)". Может быть, вы опишите дом,...
Ответить
Английский язык
Помогите написать сочинение по английскому языку!!! Вот задание ''Теперь дайте со??ет, как устроить вечеринку, чтобы сделать это увлекательно и п...
Ответить
Английский язык
Match the two sentences 1/)he has translated the text | a)now the know what their sons problems are 2)we have answered all the questions | b) ...
Ответить
Русский язык
Составьте не большой текст ( можно шуточный) в котором говорилось о приготовлении какого либо блюда используя слова с ПОЛ- и ПОЛУ-
Ответить