Помогите решить запишите каждое предложение в виде выражение и найдите значение ??того выражение.a)от суммы чисел 4675и3746 вычесть6798.b)на разность чисел3253и2349брибавьте452

Математика

Помогите решить запишите каждое предложение в виде выражение и найдите значение ??того выражение.a)от суммы чисел 4675и3746 вычесть6798.b)на разность чисел3253и2349брибавьте452

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