Помогите решить запишите каждое предложение в виде выражение и найдите значение ??того выражение.a)от суммы чисел 4675и3746 вычесть6798.b)на разность чисел3253и2349брибавьте452
Математика
Помогите решить запишите каждое предложение в виде выражение и найдите значение ??того выражение.a)от суммы чисел 4675и3746 вычесть6798.b)на разность чисел3253и2349брибавьте452
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (4675+3746)-6798=1623 б) (3253-2394)+452=1311
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