Можно вы выложите доклад о рвстениях арктики 4 класс
Окружающий мир
Можно вы выложите доклад о рвстениях арктики 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На камнях острововов Арктики встречаются лишайники, которые с трудом приспособились к холодам. растения считаются почти основным рационо местных обитателей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Произведение:Тарас Бульба Вопрос:Дайте характеристки двум братьям Андрий- Остап- Пример:Андрий-хитрый Остап-Врун P.s Награда 20 баллов
Окружающий мир
Технология
В кастрюле кипит вода в которой варится картофель. Девочка увиличила подачу газа ?? горелку в 4 раза а)Картофель сварится быстрее в 2 раза б)Картоф...