Произведение:Тарас Бульба Вопрос:Дайте характеристки двум братьям Андрий- Остап- Пример:Андрий-хитрый Остап-Врун P.s Награда 20 баллов
Литература
Произведение:Тарас Бульба Вопрос:Дайте характеристки двум братьям Андрий- Остап- Пример:Андрий-хитрый Остап-Врун P.s Награда 20 баллов
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Гость:
Андрий-предатель Остап-верный так?
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