Помогите пожалуйста: в) 15 черта дробная 60 - сократите дробь. Помогите!
Математика
Помогите пожалуйста: в) 15 черта дробная 60 - сократите дробь. Помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15/60=5/20=1/4.......
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