Один диспетчер телевизионной компании принял за день 162 заявки на ремонт оборудования, а второй-108 заявок. Можно ли эти заявки распределить поровну между девятью ремонтными бригадами компании?

Математика

Один диспетчер телевизионной компании принял за день 162 заявки на ремонт оборудования, а второй-108 заявок. Можно ли эти заявки распределить поровну между девятью ремонтными бригадами компании?

Автор: Гость