Один диспетчер телевизионной компании принял за день 162 заявки на ремонт оборудования, а второй-108 заявок. Можно ли эти заявки распределить поровну между девятью ремонтными бригадами компании?
Математика
Один диспетчер телевизионной компании принял за день 162 заявки на ремонт оборудования, а второй-108 заявок. Можно ли эти заявки распределить поровну между девятью ремонтными бригадами компании?
Ответ(ы):
Гость:
(162 + 108) ÷9 =30(з) - каждая бригада Ответ: да
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