Один из острых углов прямоугольного треугольника в 2 раза меньше другого,а разнос??ь между гипотенузой и меньшим катетом равна 15 см. Найти гипотенузу треугольника

Геометрия

Один из острых углов прямоугольного треугольника в 2 раза меньше другого,а разнос??ь между гипотенузой и меньшим катетом равна 15 см. Найти гипотенузу треугольника

Автор: Гость