Один из острых углов прямоугольного треугольника в 2 раза меньше другого,а разнос??ь между гипотенузой и меньшим катетом равна 15 см. Найти гипотенузу треугольника

Геометрия
Один из острых углов прямоугольного треугольника в 2 раза меньше другого,а разнос??ь между гипотенузой и меньшим катетом равна 15 см. Найти гипотенузу треугольника
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