Один из углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, на 22 градуса меньше другого. Найдите все образовавшиеся неразвёрнутые углы. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!

Геометрия
Один из углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, на 22 градуса меньше другого. Найдите все образовавшиеся неразвёрнутые углы. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот) Написала на листе, т.к. рисунок не смогла бы нарисовать.
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